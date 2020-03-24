24.03.2020 - 17:56 | | İHA
İntihar girişiminde bulunan genci polis ikna etti
Şırnak’ın Cizre ilçesinde beş katlı binanın damına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polisin ikna çabaları sonucu aşağı indirildi.
Olay, Şah Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.M., caddedeki 5 katlı binanın damına çıkıp intihara kalkıştı.
Şahsı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Binanın damına çıkan polisler kısa süren çabanın ardından B.M.'yi inmeye ikna etti.
Polis eşliğindeki ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen B.M. yapılan kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.