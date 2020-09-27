İntihara kalkışan genç kadını polis ikna etti!

Edinilen bilgilere göre, S.G (30) isimli kadın Burunçiftliği Kavşağı'nda bulunan üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Korkuluklarda birinin olduğunu gören yoldan geçen sürücüler polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini dile getiren kadını polisler sakinleştirmeye çalıştı. İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Ankara karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Demir korkuluklara tutunarak sağa, sola doğru yürüyen kadını polisler ikna etmek için çabalarken, S.G’nin aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda yol üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen kadın korkuluklardan aşağı indirildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnerek, polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın, daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.