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14.09.2020 - 16:36 | | İHA

İntihara kalkışan şahsı, polis 3 saatte ikna etti!

Elazığ'da eş ve çocuklarının terk ettiği şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polis, 3 saatlik çalışmanın ardından şahsı ikna ederek indirdi.

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Ali Bahadır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası E.G.’yi eşi ve çocukları terk etti. Daha önce psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen şahıs 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Polis 3 saatlik çalışma sonucu şahsı ikna edip, aşağı indirdi. Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eski eşten yumruklu dehşetHatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
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