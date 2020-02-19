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19.02.2020 - 16:49 | | İHA

İntihara teşebbüs etti! Otomobilin üstüne düştü

Bursa'da üzerinde kimlik bulunmayan bir vatandaş, köprülü kavşaktan kendini boşluğa bıraktı. O esnada hareket halinde bulunan bir otomobilin tavanına düşen ve kanlar içerisinde kalan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İntihara teşebbüs etti! Otomobilin üstüne düştü

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki bir şahıs, Ulubatlı Hasan Bulvarı üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti. Yaklaşık 10 metrelik üst köprüden kendini yüzlerce aracın geçtiği asfalta atan şahıs, yol üzerinde hareket eden bir otomobilin tavanına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kanlar içerisinde asfalta düştü.

Ne olduğunu anlayamayan sürücü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

 

 

 

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