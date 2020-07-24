İntikam Benim konusu nedir? İşte İntikam Benim oyuncuları...

Yerli ve yabancı gilmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İntikam Benim filmi, bugün televizyonda yayınlanacak. İntikam Benim filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki İntikam Benim filmi konusu nedir?

İNTİKAM BENİM KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir katil olan Victor, New York'ta kimsenin dikkatini çekmeden yaşamaya özen göstermekte, bu arada 'mesleğini' icra etmektedir. Aynı zamanda New York'un yer altı bir suç örgütüyle de bağlantısı vardır. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar. Yüzünün yarısını yaralayan adamın ölmesini ve adalete kavuşmayı ister. İntikam planını mecburen kabul eden Victor ve Beatrice'in aralarında karşı koyamadıkları bir kimya ve güçlü bir ilişki doğar. Şimdi intikam için vahşi bir plan yapmanın zamanıdır...

İNTİKAM BENİM OYUNCULARI

Colin Farrell

Noomi Rapace

Terrence Howard