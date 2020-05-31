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31.05.2020 - 17:30 | | İHA

İntikamı alınan şehit binbaşının babası, üniformasını giyip oğlunun mezarına koştu

Bitlis’te teröristler tarafından şehit edilen ve intikamı alınarak katilinin öldürüldüğü haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan Samsunlu şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un babası emekli astsubay Rüştü Akkuş, "Bugün benim bayramım" dedi.

İntikamı alınan şehit binbaşının babası, üniformasını giyip oğlunun mezarına koştu

Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken terör örgütleri tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edilen Samsunlu Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) katilinin öldürülerek intikamının alındığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Şehit binbaşının Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi’nde yaşayan emekli astsubay olan babası 76 yaşındaki Rüştü Akkuş’a müjdeli haber Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından telefonla bildirildi.

"BUGÜN BENİM BAYRAMIM"

Şehit babası Rüştü Akkuş, sevindirici haberi alır almaz hemen yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet ederken giydiği üniformasını üzerine giyerek şehit oğlunun kabrini ziyaret etti. Dua eden baba Rüştü Akkuş, "İlk haberi Samsun Valimizden aldım. 'Oğlunuzu şehit eden teröristler cehenneme gönderildi' dedi. Çok mutlu oldum. Tabi onlar oğlumu öldürmekle cennete gönderdiler bizleri de dahil olmak üzere. Onlar da cehenneme gitti. Biz askeriz. Ben 37 yıllık emekli astsubayım. Bugün benim bayramın. Onun için elbiseli giydim. Misafirleri karşılıyorum. Mutlu oldum. Allah bugünlerden geri koymasın. 3 oğlum daha var. Üçü de vatanımıza feda olsun. Biz feda olmadıkça vatan olmaz. Bu toprak ancak uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.

İntikamı alınan şehit binbaşının babası, üniformasını giyip oğlunun mezarına koştu

 

 

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