İOKBS (Bursluluk sınavı) ertelendi mi? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar İOKBS'nin 2020 oturumu için hazırlanıyor. Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesi ve daha sonra 2 hafta uzaktan eğitim görülecek olması nedeniyle öğrenciler ve veliler İOKBS (Bursluluk sınavı) ertelendi mi? sorusunu sıklaştırdı.

İOKBS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavı ertelendiği hakkında açıklama yapılmış değil. İOKB sınavı 25 Nisan'da gerçekleşecek. Sınav giriş Belgeleir ise 10 Nisan'da yayımlanacak.