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27.09.2020 - 17:41 | | DHA

İplik balyaları arasından çıktı! Tam 30 bin paket...

Kahramanmaraş'ta polisin bir TIR'da yaptığı aramada iplik balyaları arasına gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İplik balyaları arasından çıktı! Tam 30 bin paket...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerindeki Aksu Köprüsü girişinde iplik balyaları yüklü bir TIR'a operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada balyalar arasına gizlenmiş 30 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, TIR'da bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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