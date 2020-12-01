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01.12.2020 - 07:00 |

İptal edilen düğünün parası geri ödenecek

Düğün ücretini ödeyip evlenemeyen çiftler paralarını geri alabilecek. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran çift “Öngörülmesi beklenmeyen olağanüstü bir durum nedeniyle tüketici sözleşmeden cayabilir” kararıyla parayı geri aldı.

İptal edilen düğünün parası geri ödenecek
ELİF ALTIN İstanbul

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İç İşleri Bakanlığı’nın 17 Mart 2020 tarihinde 81 İl Valiliği’ne “Coronavirüs Tedbirleri” konulu gönderdiği ek genelge ile düğün, nişan, kına gibi organizasyonlar geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu durumdan etkilenenlerden biri de C. çifti oldu. Kayseri’de, koronavirüs ülkemizde görülmeden önce 22 Mart tarihinde evlenmek için bir düğün salonu ile anlaşan C. çifti düğün salonuna 13 bin 500 TL ödedi. Ancak 17 Mart’ta düğün salonlarının Covid-19 sebebiyle kapatılması üzerine düğün de iptal edildi. Daha sonra aile arasında sade bir nikahla evlenen çift düğün salonuna ödedikleri ücreti geri istediler. Ücreti geri alamayan çift Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. .

‘Olağanüstü durum’

Dosyayı inceleyen Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti kararında, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri hatırlatılarak şu ifadelere yer verdi; “Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkarsa  sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Tarafların 17 Mart 2020 tarihinde sözleşmenin iptali ve bedelin iadesi konusunda yazılı olarak mutabık kaldığı, 3 bin 500 TL kaparo bedelinin iade edildiği ancak kalan 10 bin TL’nin iade edilmediği dosyadaki verilerden anlaşıldığından tüketicinin talebinin kabul edilerek 10 bin TL’nin tüketiciye iadesi gerekmiştir.”

İade isteme hakkı

Milliyet’e konuşan çiftin avukatı Ahmet Demirci, “Pandemi döneminde birçok organizasyon yasaklandığı için ödemeleri peşin yapan vatandaşlar iade hususunda ciddi problemler yaşamakta. Burada keyfiyetten söz etmek mümkün değildir. Zira pandemi ulusal değil global düzeyde bütün dünyada hayatı neredeyse durma noktasına getirmiş ve insanları hareketsiz kılmıştır. Bütün bunlara rağmen düğün yapma kararı alan vatandaş organizasyon şirketiyle yapmış olduğu anlaşma gereği peşin ödediği ücretin “hukuki imkansızlık-ifa imkansızlığı” nedeniyle iadesini talep etmektedir. Bu durum hem Borçlar Kanunun’da hem de Tüketici Kanunun’da var. Tüketicinin elinde olmayan sebeplerle ifa imkansızlığı ortaya çıkması halinde karşılıklı edimlerin iadesini zorunlu kılmaktadır” dedi.

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