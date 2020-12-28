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28.12.2020 - 07:00 |

Irak ordusundan PKK’ya operasyon

Irak’ta Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında varılan anlaşma doğrultusunda Musul’un batısındaki Sincar’da kontrolü sağlayan Irak ordusu, terör örgütü PKK ve denetimindeki silahlı grupları bölgeden çıkarmak için operasyonlarını sürdürüyor.

Irak ordusundan PKK’ya operasyon
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Irak merkezi yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim’de varılan anlaşma kapsamında Sincar bölgesinde terör örgütü PKK ile Şii milis güçleri Haşdi Şabi gruplarının faaliyetleri yasaklandı. Kent merkezindeki silahlı faaliyetlerine son verilen iki grup kentin 5 kilometre dışına çıkarıldı. Bölgede iki bin 500 kişiden oluşan iki federal polis tugayı konuşlanmasını tamamlayarak kontrolü ele geçirdi. Terör örgütü PKK’dan ayrılan 500’den fazla silahlı Ezidi grubu ise yerel güvenlik güçlerine katıldı.

‘Dağa çıkıp indiler’

Şehir merkezlerinden tahliye edilen PKK’lı grupların büyük bölümü Sincar dağına konuşlandı. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, örgütün Sincar’dan ayrılmadığını “Sadece kıyafetlerini değiştirdiler ve birkaç saatliğine Sincar dağına gittiler. Daha sonra geri geldiler. Hatta sayıları arttı” sözleri ile aktardı.

23 gözaltı

PKK ve Haşdi Şabi gruplarını bölgeden çıkarmak için ordu güçlerini Suriye sınır hattındaki Sincar’a sevk eden Irak merkezi yönetimi, Sinun ve Hana Sor bölgelerindeki PKK bağlantılı grupların üsleri ve karakollarının kontrolünü ele geçirdi.

Kontrol noktaları kurarak bölgede yeniden denetimi etkili olmaya çalışan örgüt gruplarına yönelik Irak ordu güçleri operasyonlar başlattı. Operasyon kapsamında PKK’nın Sincar kolu olan ve kısa adı YBŞ olan “Şengal Savunma Birlikleri” mensubu 23 kişi ve iki YBŞ kampı kontrol altına alındı.

148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nca, 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım Operasyonları’nda bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan “Yıldırım-17 Besta” operasyonunun devam ettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 571 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. -ANKARA Milliyet

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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