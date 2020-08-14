Irak ordusundan tehlikeli girişim

Irak askerinin TSK’nın harekât gerçekleştirdiği noktalara konuşlanmaya hazırlanmasının, harekâta engel teşkil edeceği ve tehlikeli bir girişime kapı aralayacağı ifade ediliyor.

24 tepe ele geçti

TSK’nın terör örgütü PKK’ya yönelik Haftanin merkezli Kuzey Irak harekâtı 59. günde karadan ve havadan devam ediyor. Harekât kapsamında sınırdan içriye doğru yaklaşık 30 kilometre ilerleyen TSK, bölgede 8 stratejik nokta ve örgütün konrolündeki 24 tepeyi ele geçirdi. TSK, bu tepelere ağır silah ve mühimmat konuşlandırdı. En yakın askeri noktayı Sidekan beldesine 7 kilometre mesafede oluşturan TSK, örgüte yönelik operasyonları İran sınır hattındaki Hınere bölgesine doğru sürdürüyor.

Bölgede terör örgütünün hareket kabiliyetini engelleyen 8 stratejik noktanın kontrol altına alması ile insiyatif TSK’ya geçerken harekâta F16 savaş uçakları, İHA ve SİHA’lar da aktif destek veriyor. Savaş uçakları ve SİHA’lar ağırlıklı olarak Haftanin’deki örgüt hedeflerini etkili vuruyor. Bölgede Metina, Gara, Zap, Avaşin, Hakurk, Kandil, İran sınır hattı ve Süleymaniye kırsalındaki örgüt kampları ile faaliyet noktalarına yönelik çok sayıda hava operasyonu düzenlendi.

Sınıra sevkiyat

Erbil’in Soran ilçesine bağlı Sidekan kasabasında Irak ordusundan iki askeri yetkilinin yaşamını yitirmesi sonrası Bağdat merkezi yönetimi, tehlikeli bir girişime başvurdu. Irak Sınır Muhafız Güçleri’nden çok sayıda askeri güç, TSK’nın harekât gerçekleştirdiği sınır kesimlerine sevk edildi. Irak askeri kuvvetlerinin yanı sıra TIR’larla zırhlı araç ve silah sevkiyatı yapılması da dikkat çekti. Sevkiyat görüntüleri Irak medyasına da yansıdı.