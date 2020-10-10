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10.10.2020 - 18:05 | | AA

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 9 el bombası, 4 EYP, 2 tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 adet güdümlü füze tetik tertibatı, bombaatar mekanizması, 1500 doçka fişeği, 318 hafif silah fişeği, termal silah dürbünü, 3 hedef noktalayıcı, gece görüş dürbünü, kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 adet jelikan benzin, keskin nişancı kıyafeti ile çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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