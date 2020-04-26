Irak’tan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

MSB’den yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyi Haftanin’deki Kiri Tepe üs bölgesine dün sabah PKK’lı teröristlerce ağır silahlar ile taciz atışında bulunuldu. Açıklamada, “Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekât merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir.

12 terörist öldürüldü

Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir” denildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F-16 uçakların derhal görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “Yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelin şehit olduğu, biri ağır, 3 personelin ise yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımladı. Akar mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” ifadesine yer verdi.

Barış Pınarı’nda 20 terörist etkisiz

Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şu bilgiler paylaşıldı: “Fırat’ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarının, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 km güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur. Bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçma istikametleri ateş altına alınmıştır. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildiği ve 7 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur.”