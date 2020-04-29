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29.04.2020 - 23:10 | | AA

Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 149 Türk işçi, Irak'ın Basra kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen işçilerin sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya'ya ulaşımı sağlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen işçiler, Andız Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Emine Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İşçiler, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

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