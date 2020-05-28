İrem Kanan kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

İrem Kanan bu yıl Surivor'a damga vuran isimlerden biri... Eski Televole muhabiri olan ve Acun Ilıcalı ile çalışan İrem Kanan yarışmada Veloybol, futbol, ayak tenisi maçlarında karşımıza çıkarken izleyiciler de ünlü isim hakkında bilgi almak istiyor. İşte detaylar...

İREM KANAN KİMDİR?

Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.

İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor

SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.