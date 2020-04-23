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23.04.2020 - 18:18 |

İrfan Ne Demek? İrfan Sahibi Ve İrfanlı Olmak Ne Anlama Gelir?

İrfan kelimesi dilimizde kullanılan kelimelerden birisidir. Özellikle sıklıkla kullanıldığından anlamı merak uyandırmaktadır. İrfan kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Peki, İrfan sahibi ve irfanlı olmak ne demek? İrfan kısaca kelime anlamı nedir? İşte, detaylar.

İrfan Ne Demek? İrfan Sahibi Ve İrfanlı Olmak Ne Anlama Gelir?

İrfan kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan girmiştir. İrfan kelimesinin anlamı bilme, anlama, sezme ve kültür anlamı taşımaktadır.

 İrfan Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 İrfan kelimesi birçok mana barındırmaktadır. Çok sıklıkla kullanıldığı için bu anlamlar merak uyandırmaktadır. İrfan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. İrfan kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

 - Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş, varış, varışlılık

 - Bilme, anlama, sezme ve kültür

 - Dini gerçek ve sırlan biliş

 - Erkek veya kadın ismi

 İrfan Sahibi ve İrfanlı Olmak Ne Anlama Gelir?

 İrfanlı olmak ve irfan sahibi olmak aynı anlamları taşımaktadır. İrfan sahibi olmak ve irfanlı olmak ülkemizde cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. İrfanlı olmak ve irfan sahibi olmak kişilerin bir olguyu anlama, bilme ve güçlü sezgi yetisi diye tanımlanabilir.

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