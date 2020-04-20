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20.04.2020 - 19:36 |

Irmak Eş Anlamlısı Nedir? Irmak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Irmak kelimesi hem bir isim olarak kullanılır hem de anlam açısından bir amaca hizmet eder. Özellikle kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Peki, ırmak eş anlamlısı nedir? Irmak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Irmak Eş Anlamlısı Nedir? Irmak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Kısacası en büyük akarsulara ırmak denmektedir. Irmak kelimesi TDK’ya göre aynı zamanda, ‘Nehir’ sözcüğü üzerinden de tabir edilmektedir. Üstelik hem Irmak hem de Nehir kelimelerini kız çocukları adına isim olarak kullanmak mümkün.

Irmak Eş Anlamlısı Nedir?

Genel olarak denize dökülen ve genişlik ve uzunluk ile beraber boyutları noktasında en büyük akarsuya Irmak denmektedir. Irmak kelimesi aynı zamanda Nehir sözcüğü ile beraber eş anlamlı şekilde değerlendirilebilmektedir. Yazılış ve okunuşları farklı şekilde ancak anlamları aynı olması ile beraber her iki kelimeyi de kullanabilirsiniz.

Irmak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Gündelik yaşam içerisinde ve coğrafi unsurlar söz konusu olduğunda Irmak kelimesi yaygın olarak değerlendirilir. Ancak bazı kesim Irmak kelimesinin kullanırken bazı kişiler ise Nehir sözcüğünü değerlendirir.

‘’Bugün Irmağa gidiyoruz.’’

‘’Nehir’in akışına gerçekten bayıldım.’’

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