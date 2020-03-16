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16.03.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

İş insanı Mansimov’a FETÖ’den gözaltı

Azeri asıllı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.

İş insanı Mansimov’a FETÖ’den gözaltı
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Gurbanoğlu, FETÖ kadrolarının emniyette etkin olduğu dönemde yaptırdığı karakollar ve emniyete yaptığı yardımlarla gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ nün finansal ayağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker gözaltına alınırken Levent’teki iş yerinde arama yapıldı. Şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Küresel deniz taşımacılığında dev bir gemi filosuna sahip olan Palmali Grubu’nun aynı zamanda tersanesi de bulunuyor.

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