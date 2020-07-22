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22.07.2020 - 17:10 | | DHA

İş makinesi alev aldı, operatör yardım etmeyenlere tepki gösterdi! İnsanlar çok değişti

Rize’de, yol yapım çalışması sırasında iş makinesi aniden alev aldı. Operatör Yılmaz Kabil, yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Ancak sürücüler durmadı. Çevredeki esnafın müdahale ettiği yangın söndürülürken, operatörün panik anları kameraya yansıdı.

İş makinesi alev aldı, operatör yardım etmeyenlere tepki gösterdi! İnsanlar çok değişti

Cumhuriyet Caddesi'nde, belediye ekiplerince yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinin motoru alev aldı. Paniğe kapılan operatör Yılmaz Kabil, araçları durdurarak yardım istedi ancak sürücüler durmadı. Operatörün yardımına koşan esnaf, yangın tüpü ile alev alan iş makinesini söndürdü. Operatörün panik anları kameraya yansıdı.

İş makinesi operatörü Yılmaz Kabil, ‘’İnsanlar çok değişti. Yardımsever insan kalmadı. Burada makinanın yandığını gördükleri halde araçlarından bir yangın tüpü çıkarıp vermediler. Sağ olsun esnaf arkadaşlar kısa sürede yardımımıza yetişti. Büyümeden yangını söndürdük’’ dedi.

İş makinesi alev aldı, operatör yardım etmeyenlere tepki gösterdi İnsanlar çok değişti

Yangına müdahale eden esnaf Uğur Kaytaz ise, "Makinanın yandığını gördüm. Arabalar geçiyor burada kimse yardım etmedi. Hepsinde ufak da olsa yangın tüpü vardır. Kimse çıkarıp yangın tüpü vermedi. Ben de çıkardım tüpü verdim. Bu makinada 81 milyonun hakkı vardır. Allah göstermesin bir patlama olur bir şey olur. Büyümeden söndürdük" diye konuştu.

 

 

 

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