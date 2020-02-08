08.02.2020 - 18:56 |
Ä°ÅŸ makinesi uçuruma yuvarlandÄ±: Ölü ve yaralÄ±lar var
DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ilÃ§esinde, yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±ndaÂÄ°stilli Sulama BirliÄŸi'ne ait iÅŸ makinesinin uÃ§urumdan yuvarlanmasÄ± sonucu 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Ekiplerin kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶lyaka'dakiÂ Toptepe mevkiinde karla kaplÄ± alanda yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda,Â Ä°stilli Sulama BirliÄŸi'ne ait iÅŸ makinesi uÃ§urumundan yuvarlandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine, iÅŸ makinesindeki 3 kiÅŸinin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeyeÂ AFAD, UMKE, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.UÃ§urumdan inen ekipler, 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 2 kiÅŸinin ise yaralÄ± olduÄŸunu belirledi.Â UÃ§urumdan aÅŸaÄŸÄ± oluÅŸturulan 'insan zinciri'yle Ã¶len ve yaralananlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â Â