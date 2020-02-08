GÃ¶lyaka'dakiÂ Toptepe mevkiinde karla kaplÄ± alanda yol aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda,Â Ä°stilli Sulama BirliÄŸi'ne ait iÅŸ makinesi uÃ§urumundan yuvarlandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine, iÅŸ makinesindeki 3 kiÅŸinin kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeyeÂ AFAD, UMKE, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.UÃ§urumdan inen ekipler, 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 2 kiÅŸinin ise yaralÄ± olduÄŸunu belirledi.Â UÃ§urumdan aÅŸaÄŸÄ± oluÅŸturulan 'insan zinciri'yle Ã¶len ve yaralananlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â Â