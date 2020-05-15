MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
ABONE OL
15.05.2020 - 02:50 | | AA

İş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre; Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı.

İş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

 

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine belirtilen iş yerine gitti.

Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan iş yeri sahibi M.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin iş yerindeki 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika haberi: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

43 ilin geçiş noktası! Tek tek inceleniyor

43 ilin geçiş noktası! Tek tek inceleniyor

Sıradaki Haber