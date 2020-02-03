MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İş yerinde uyuşturucuyla yakalandı!
ABONE OL
03.02.2020 - 15:28 | | DHA

İş yerinde uyuşturucuyla yakalandı!

Yozgat’ta, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.B.M. (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yerinde uyuşturucuyla yakalandı!

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bilal Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen E.B.M., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada, 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

Diyarbakır'da 'koronavirüs' alarmıDiyarbakır Sağlık Müdürlüğü, Çin'den bir süre önce gelen bir kişinin 'koronavirüs' şikayetiyle hastane başvurması üzerine yapılan incelemede virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak Elma 67. son bölümde Yıldız'ın hayatı altüst oldu! Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 67. son bölümde Yıldız'ın hayatı altüst oldu! Yasak Elma 68. yeni bölüm fragmanı...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber