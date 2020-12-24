İş yerine şok baskın! 14 kişiye 20 bin TL ceza kesildi

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de bir plazadaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladıkları 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL, iş yeri yetkilisine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca iş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye de para cezası kesildi.

Operasyonda toplam 20 bin 975 TL idari para cezası uygulandı.