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24.12.2020 - 09:31 | | DHA

İş yerine şok baskın! 14 kişiye 20 bin TL ceza kesildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince kumar oynanan bir iş yerine yapılan baskında 14 kişiye toplam 20 bin 975 TL ceza kesildi.

İş yerine şok baskın! 14 kişiye 20 bin TL ceza kesildi

Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de bir plazadaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladıkları 5 kişiye toplam 6 bin 125 TL, iş yeri yetkilisine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca iş yerinde bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye de para cezası kesildi.

Operasyonda toplam 20 bin 975 TL idari para cezası uygulandı.

 

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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