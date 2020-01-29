İş yerinin tavanı çöktü! Faciadan dönüldü

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. sokak üzerinde bulunan sandalye imalatı yapan iki katlı atölyenin tavanı aşırı yük nedeniyle çöktü. Göçük altında bir işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kısa sürede çıkararak yaralı olarak ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çöken tavanın üzerinde ağır yükleri taşımak ve raflara dizmek için kullanılan forklift ile hurda yığınlarının olduğu öğrenildi.

İş yeri çalışanı Ümit Özdemir, "Eski bir bina, mal sahibi üst katlara hurda yığmayı yasakladı. Üst kata dünya kadar hurda yığılmış. Forklift koymuş üzerine, adam kaldırdığı anda üzerine yığılmış. Adamda kaçmış, biz forklifti çalıştırmayı bilmiyorduk. Millet yetişene kadar adamı zar zor çıkardık. İtfaiye yetişti. Sadece bir kişi altında kaldı. Başka yaralanan yok" dedi.

MÜHÜRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki katlı binanın kolonlarında çatlakların olduğu tespit edildi. Bina, yapılan incelemenin ardından Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.