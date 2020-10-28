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28.10.2020 - 09:35 | | İHA

İş yerleri haraca bağlamaya çalışan suç makinesi, polise yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta çeşitli iş yerlerinden haraç toplayan ve birçok farklı konudan aranması olan suç makinesi, son icraatında yakayı ele verdi. Zanlının kurşun yağdırdığı olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerleri haraca bağlamaya çalışan suç makinesi, polise yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta iş yerlerine giderek haraç toplamaya çalışan ve çeşitli suçlardan aranması olan M.E son icraatında yakayı ele verdi. Geçtiğimiz pazartesi günü saat 21:00 sıralarında bir bara giden M.E burada daha önce aralarında husumet bulunan ve iki gün önce sokak ortasında silahlı çatışmaya giren A.T ile karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken M.E, A.T’yi ve konu ile alakası olmayan mekan sahibi B.C bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Uzun süredir aranan M.E, 6 ay önce silahla yaralama konusuna karışırken, bir hafta öncede sokakta çatışmaya girip çevreye kurşun yağdırdığı öğrenildi. Çeşitli suç dosyalarında onlarca suç kaydı bulunan M.E, uzun çabaların ardından son olayda yakalanarak adliye sevk edildi. M.E’nin karıştığı olaylar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İş yerleri haraca bağlamaya çalışan suç makinesi, polise yakalandı

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