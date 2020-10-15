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15.10.2020 - 09:01 | | DHA

İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Bölgeden ilk görüntüler
İşçi servisi devrildi! Bölgeden ilk görüntüler
İşçi servisi devrildi! Bölgeden ilk görüntüler
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Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 44 S 0620 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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