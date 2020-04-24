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24.04.2020 - 10:04 | | İHA

İşçi servisi TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir işçi servisinin park halindeki TIR dorsesine çarpması sonucu 1 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı.

İşçi servisi TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinde saat 07.40 sıralarında E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı işçi servisi Hasan Türek Bulvarı üzerinde Manisa istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halinde olan K.C. idaresindeki 35 HC 5676 plakalı TIR dorsesine sol arka tarafından çarptı.

İşçi servisi TIRa çarptı Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin ön tarafı büyük hasar alırken servisteki işçilerden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü E.B. ile birlikte araçtaki 15 işçi ambulanslarla yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

 

Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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