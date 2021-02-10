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10.02.2021 - 18:13 | | DHA

İşçileri taşıyan midibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Bülent Yıldız yönetimindeki 80 ACC 564 plakalı midibüs ile Vedat Dağkıran yönetimindeki 80 FL 211 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan işçilerden 9'u yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 2 işçi ambulansla Erzin Devlet Hastanesine, diğer 7 yaralı ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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