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28.08.2020 - 20:09 | | İHA

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Karaman’da işçileri taşıyan servis otobüsü, TIR'la çarpışması sonucu devrildi. Kazada serviste bulunan 17 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasına ait T.A. yönetimindeki 20 ACM 709 plakalı Mercedes marka servis otobüsü kavşakta M.C.D. idaresindeki 61 K 22222 plakalı TIR'la çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından devrilen otobüsün içerisinden çıkarılan yaralı işçiler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kente bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş’ta kaza yerine gelerek bilgi aldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

 

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