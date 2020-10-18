İşe İade Davası Şartları Nelerdir? Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

İş Kanunu, işçinin haklarını işverene karşı koruyor. Fakat işvereni de işçiyi çalıştırması konusunda zorlamıyor. İşveren hukuki şartları yerine getirdiğinde işçinin iş akdini feshedebiliyor.



İşe İade Davası Nedir?



İşveren, geçerli bir sebep olmadan işçinin iş akdini feshettiğinde, işçinin mağduriyetinin giderilmesi için açılan dava türüne işe iade davası deniyor. İş Kanunu 18. 19. 20. 21. 22. ve 29. maddeler işverenin hangi durumlarda iş akdini ortadan kaldırabileceğini gösteriyor. İşveren bu maddeler dışında iş akdini feshettiğinde işçi, gereken şartları yerine getirerek işe iade davası açabiliyor.



İşe İade Davası Şartları Nelerdir?



4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi; geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden bozulan iş akitlerini geçersiz kılıyor. İş akdi bozulan işçinin işe iade davası açabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor.

1-İş Kanunu çerçevesinde işyerinde çalışıyor olmalısınız.

2-işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olmalısınız.

3-İş akdinizin işveren tarafından feshedilmesi gerekiyor.

4-Çalıştığınız işyerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekiyor.

5-En az 6 aylık kıdeminizin olması gerekiyor.

6-İş akdinin feshinin geçerli bir sebebe dayanmaması gerekiyor.

7-Çalıştığınız işyerinde, işveren vekili olmamanız gerekiyor.



İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?



İş Kanunu’nun 20/1 maddesinde, iş akdinin feshi tebliğini alan işçi 30 gün içinde işe iade davası açmalıdır. Dava açma sürecinin başlangıç tarihi fesih tebliğini aldığınız tarihtir. Bu tarihten itibaren 30 gün içinde haklılığınızdan eminseniz işe iade davası açabiliyorsunuz.



Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?



İşçi, iş akdinin feshi tebliğini aldıktan sonra bir ay içinde İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk çalışmaları sonuç vermezse, hazırlanan tutanak tarihinden itibaren iki hafta içinde İş Mahkemesine başvurmalısınız. Bulunduğunuz yerde İş Mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruyorsunuz.



İş Kanunu 20. maddesine göre İş Mahkemelerinde işe iade davası en geç 2 ay içinde sonuçlanması gerekiyor. Temyiz dosyasının da en geç 1 ay içinde karara bağlanmış olması isteniyor. Fakat mahkemelerin iş yükünün yoğunluğundan dolayı bu süreye uyulamıyor. Dosyanın hazırlanması, incelenmesi, eksikliklerin tamamlanması, diğer dava dosyaların fazlalığı, işe iade davasının süresini 6-12 aya çıkarabiliyor.