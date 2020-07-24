Işığın Kırılması Nedir? Örnekler İle Işığın Kırılması Konu Anlatımı

Işık yaşamın temel kaynaklarından biridir. Aynı zamanda bir enerji türü olarak doğrusal yolla her yöne hareket edebilen, yani yayılan bir maddedir. Bu doğrultuda farklı şekillerde maddeler ile beraber Işık etkileşime girebilmektedir. Bu etkileşim arasında aynı zamanda kırılma da yer alır.

Işığın Kırılması Nedir?

Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçiş yaparken doğrultu değiştirmesi Işığın kırılması anlamı taşımaktadır. Bu doğrultuda aynı ortam içerisinde ışığın kırılmadığını söylemek gerekir. Mutlaka saydam bir ortama ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda saydam ortamın yoğunluklarının farklı olması gerekir. Böylece farklı noktalardan geçiş yaparken ışık doğrusal yoldan sapmaya uğrar ve kırılır.

Işığın kırılması demek aslına bakılırsa farklı ortamlardan geçerken hızının değişmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan ışığın hızı, saydam ortamın yoğunluğu ile beraber ters orantılı şekilde hareket eder. Ortam ne kadar yoğun olursa hız bir o kadar yavaşlar. Bu doğrultuda ortam yoğunlaşması ile beraber ışık hızı üzerinden yavaşlama ile kırılma gerçekleşir.

Örnekler ile Işığın Kırılması Konu Anlatımı

Işığın kırılması doğa olayları arasında yer alan en önemli etmenlerden biridir. Özellikle saydam yapı altında Işığın kırılması ile beraber aynı zamanda birçok farklı rengin oluşmasına olanak verilir. Genel olarak Işığın kırılması saydam bir ortamdaki yoğunluğa bağlı olarak değişik aşamalar üzerinden değişkenlik gösterir. Yani ortam ne kadar yoğun olursa kırılma da bir o kadar artar. Işık hızı üzerinden ortaya çıkan yavaşlama ile beraber gerçekleşmektedir.

Bunu insan üzerinden ele alarak bir örnekle açıklamak mümkün. Örneğin bir kişi normal yaşantısında hızlı bir şekilde yürüyebilir. Ancak sırtında büyük bir yük olduğu zaman hızlı doğal olarak yavaşlar. İşte ışığın yoğun ortama girmesi de aynen bu şekildedir. Yoğun ortamda ışığın doğrusal yolda hareket etmesi zorlama yarattığından dolayı yavaşlama üzerinden kırılma gerçekleşir.

Özellikle bu durum kristalleri üzerinden çok fazla ve net olarak görülebilmektedir. Kristal üzerine gelen Işık kırılmak suretiyle kristalin değişik noktalarından geçiş yapar. Böylece birbirinden farklı renkler oluşur. Aynı durum havada yaşanan bir etki ile beraber gök kuşağının değişik renkler yaratması üzerinden de örneklendirilebilir.