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31.07.2020 - 20:17 | | DHA

İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter ile müdahale ederek söndürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. 

Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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