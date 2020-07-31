İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi.
Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.