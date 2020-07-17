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17.07.2020 - 12:35 | | DHA

Türkiye'den son dakika açıklaması: 'SİHA'larımız emrindedir.'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!" dedi.

Türkiye'den son dakika açıklaması: 'SİHA'larımız emrindedir.'

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

Türkiyeden son dakika açıklaması: SİHAlarımız emrindedir.

"İki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayimiz; SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir.

Türkiyeden son dakika açıklaması: SİHAlarımız emrindedir.

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet."

Türkiyeden son dakika açıklaması: SİHAlarımız emrindedir.

 

Bilim Kurulu üyesi uyardı! İkinci dalga Eylül-Ekim gibi gelebilir!Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, "Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak ön görüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar" dedi. Öte yandan salgınla ilgili korkutan bir açıklama daha geldi: Corona virüsten kurtulan hastalarda 6 ay daha devam ediyor!
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