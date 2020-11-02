İsmail Küçükkaya kimdir? Koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail Küçükkaya'nın sağlık durumu nasıl?

İsmail Küçükkaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Perşembe günü koronavirüs testi yaptıran gazeteci İsmail Küçükkaya test yaptırdıktan sonra kendini evinde karantinaya almıştı. Sabah saatlerinde açıklama yapan İsmail Küçükkaya koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya (d. 20 Ocak 1972, Simav), Türk gazeteci, haber sunucusu ve yazardır.

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaktadır. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

Yayınları

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

Biraz Cesaret (2019)

Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)

Ödülleri

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı)