Ispanaklı makarna dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı makarna dolması tarifi ve malzemeleri...

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın finaline adım adım yaklaşırken rekabet tüm hızıyla ilerliyor. Gelinler bugün ıspanaklı makarna dolması tarifini yapıyorlar. Peki ıspanaklı makarna dolması nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi..

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI / 45 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

1 paket doldurmak için boru makarna

250 gr ıspanak

3 çorba kaşığı yoğurt

200 gr lor peyniri

3 çorba kaşığı ufalanmış beyaz ekmek içi

1.5 çay bardağı süt

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates püresi

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz, karabiber

ISPANAKLI MAKARNA DOLMASI YAPILIŞI:

Makarnayı az yağlı ve tuzlu suda diri kıvamda haşlayıp süzün.

Ispanağı temizleyip kıyın.

Sarımsakları soyup ezin.

Yoğurt ve lor peynirini bir kasede karıştırın.

Ufalanmış ekmek içi, süt, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, ıspanak ve yoğurtlu karışımı mutfak robotunda karıştırın.

Tuz, karabiber ve muskat ilave edip karışımı tatlandırın.

Ispanaklı harcı krema torbasına aktarıp makarnaların içini doldurun.

Ayrı bir kapta domates püresi, sarımsak, zeytin ezmesi ve kalan zeytinyağını karıştırın.

Karışımı ısıya dayanıklı dikdörtgen bir fırın tepsisine yayın ve üzerine makarna dolmalarını dizin.

Kavrulmuş dolmalık fıstık ve rendelenmiş parmesan peynirini serpiştirip fırının ızgara bölümünde peynirler kızarıncaya kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.