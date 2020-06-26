26.06.2020 - 18:08 | | DHA
Isparta'da 5 yeni corona virüs vakası tespit edildi
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, dün kentte 5 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek, "Geçen hafta hiç yoktu. Bir anda bir ailede çıkıyor ve sayı yükseliyor" dedi. Vali Seymenoğlu, toplam vaka sayısının ise 14 olduğunu açıkladı.
Vali Ömer Seymenoğlu, kentte koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. İlde toplam pozitif vaka sayısının 14 olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu Dün 5 vaka birden tespit edildi. Geçen hafta hiç yoktu. Bir anda bir ailede çıkıyor ve sayı yükseliyor. O nedenle tedbirlerimizi devam ettirmek zorundayız" dedi.
Zaman için az da olsa yeni vakalar olacağını kaydeden Seymenoğlu, "Olsa da sağlık altyapımız çok güçlü. O nedenle 3, 5, 10 vaka bizi tedirgin etmez ama bir kişinin bile o süreci yaşaması bizi üzüyor. Çünkü sıkıntılı bir süreç. O nedenle diyoruz ki tedbirleri devam ettirelim. Hem sağlık açısından bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayalım hem de ekonomik açıdan en az zararla tamamlayalım" diye konuştu.
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