Isparta'da 5 yeni corona virüs vakası tespit edildi

Vali Ömer Seymenoğlu, kentte koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. İlde toplam pozitif vaka sayısının 14 olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu Dün 5 vaka birden tespit edildi. Geçen hafta hiç yoktu. Bir anda bir ailede çıkıyor ve sayı yükseliyor. O nedenle tedbirlerimizi devam ettirmek zorundayız" dedi.



Zaman için az da olsa yeni vakalar olacağını kaydeden Seymenoğlu, "Olsa da sağlık altyapımız çok güçlü. O nedenle 3, 5, 10 vaka bizi tedirgin etmez ama bir kişinin bile o süreci yaşaması bizi üzüyor. Çünkü sıkıntılı bir süreç. O nedenle diyoruz ki tedbirleri devam ettirelim. Hem sağlık açısından bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayalım hem de ekonomik açıdan en az zararla tamamlayalım" diye konuştu.