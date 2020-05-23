Isparta'da bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Isparta bayram namazı vakti açıklandı 2020

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı bugün sona eriyor. Yurdumuzun dört bir yanında bugün son kez oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarımız Ramazan Bayramı namazı için geri sayıma başladı. Peki Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?



Isparta bayram namazı vakti: 06.14

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek'attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid tekbirleri" denir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra "Sübhaneke" okunur.