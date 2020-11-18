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18.11.2020 - 02:34 | | AA

Isparta'da gıda zehirlenmesi... 2 ölü var

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir çift, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Isparta'da gıda zehirlenmesi... 2 ölü var

Orta Mahalle'sinde yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinden haber alamayan oğulları M.Ö, durumdan şüphelenerek eve geldi.

Pazarcılık işiyle uğraştığı öğrenilen M.Ö. anne ve babasının hareketsiz şekilde sofrada yattığını gördüğü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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