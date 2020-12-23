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23.12.2020 - 14:49 | | İHA

Isparta’da salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir otomobile düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı operasyonda salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu yakalandı.

Isparta’da salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 17 Aralık günü Eğirdir İlçesinde tespit edilen bir araca Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında Narkotik Madde Arama Köpeği Athena ile yapılan aramada, 426,07 gram esrar, 2,26 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ekstasy hap, 1 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılırken, 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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