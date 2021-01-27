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27.01.2021 - 09:58 | | DHA

Isparta'da yangın tüpüyle oynayan çocuklar ortalığı karıştırdı

Isparta'da 5 çocuk camiye girip yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avize ve eşyalara da zarar veren çocukların oyunu saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. İşte o anlar...

Isparta'da camide yangın tüpüyle oynayan çocuklar ortalığı karıştırdı
Isparta'da camide yangın tüpüyle oynayan çocuklar ortalığı karıştırdı
Isparta'da camide yangın tüpüyle oynayan çocuklar ortalığı karıştırdı
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Olay, 24 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Cami’nde meydana geldi. 13-14 yaş arası 5 çocuk, girdikleri caminin içinde avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta Müftülüğü yetkilileri, 5 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği ancak yaşları 13-14 arası olan 5 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi. Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın camını kırdı, yoldan geçen adama bıçakla böyle saldırdıAydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
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