Türkiye'de binlerce işsiz işsizlik ödeneğini bekliyor. Corona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar işsizlik ödeneğini mayıs ayında hesaplarından çekecekler. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte işsizlik ödeneği tarihi...

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor.

İşsizlik maaşının yatırıldığı ayın 5'i hafta sonuna denk geliyorsa, o haftadan sonraki ilk iş günü ya da ileri bir tarihte nüfus cüzdanıyla PTT şubesine giden hak sahipleri maaşını kolaylıkla çekebiliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İBAN NUMARASI NASIL İŞKUR'A VERİLİR?

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.