01.07.2020 - 09:25 |
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?
Temmuz ayı geldi, işsizlik maaşından yararlanan binlece kişi maaşın yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle birkaç ay erken yatan maaşların tarihleri sorgulanıyor. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Çeşitli nedenlerle işten çıkarılan çalışanlar her ay belirli tarihlerde işsizlik maaşı alıyorlar. Temmuz ayının ilk gününe uyanırken işsiz olan yurttaşlar sabırsızlıkla maaş gününü bekliyor. Peki, işsizlik maaşı hangi tarihte ödenecek?
İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİR?
İşsizlik maaşları her ayın 5'inde ödeniyor. Bu ay 5 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için maaşlar pazartesi günü hesaplara yatacak.
Türkiye Irak'a yardım eli uzattı! Tıbbi malzeme...Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamında Ankara'dan Irak'a gidecek olan tıbbi malzeme yardımını taşıyan uçak havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada uçağın hareket ettiği duyuruldu.