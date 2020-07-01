İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek?

Çeşitli nedenlerle işten çıkarılan çalışanlar her ay belirli tarihlerde işsizlik maaşı alıyorlar. Temmuz ayının ilk gününe uyanırken işsiz olan yurttaşlar sabırsızlıkla maaş gününü bekliyor. Peki, işsizlik maaşı hangi tarihte ödenecek?

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde ödeniyor. Bu ay 5 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için maaşlar pazartesi günü hesaplara yatacak.