İstanbul Adliyesi'nden Elazığ’a yardım

ELİF ALTIN / İstanbul

Elazığ’ın Sivrici ilçesinde 24 Ocak'ta gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından Elazığ’a yardım yağdı. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da hakim-savcı ve adliye çalışanları tarafından depremzedelere yardım toplandı. Isıtıcı, bebek bezi, bebek yatağı, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan toplam 91 koli yardım toplandı. Bu yardımlar Elazığ’a gönderilmek üzere bir kamyona yüklenerek AFAD’a gönderildi. İhtiyaç malzemelerinin yanı sıra depremzedeler için nakit olarak da para yardımı yapıldı. Bu para yardımıyla da gıda malzemeleri alındı. Yardım kamyonu bu sabah yola çıktı.



