MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Adliyesi'nden Elazığ’a yardım
ABONE OL
30.01.2020 - 12:13 |

İstanbul Adliyesi'nden Elazığ’a yardım

Elazığ’da yaşanan depremin ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda yardım kampanyası başlatıldı. Adliyedeki hakim-savcı ve personelin katılımıyla toplanan 91 koli yardım Elazığ’a gönderilmek üzere AFAD’a gönderildi.

İstanbul Adliyesi'nden Elazığ’a yardım

ELİF ALTIN / İstanbul

Elazığ’ın Sivrici ilçesinde 24 Ocak'ta gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından Elazığ’a yardım yağdı. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da hakim-savcı ve adliye çalışanları tarafından depremzedelere yardım toplandı. Isıtıcı, bebek bezi, bebek yatağı, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan toplam 91 koli yardım toplandı. Bu yardımlar Elazığ’a gönderilmek üzere bir kamyona yüklenerek AFAD’a gönderildi. İhtiyaç malzemelerinin yanı sıra depremzedeler için nakit olarak da para yardımı yapıldı. Bu para yardımıyla da gıda malzemeleri alındı. Yardım kamyonu bu sabah yola çıktı.

İstanbul Adliyesinden Elazığ’a yardım

İstanbul Adliyesinden Elazığ’a yardım

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber