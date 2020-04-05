İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölüm sayısı... Dünya ve Türkiye'de ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Bilim insanları bu virüsü alt etmek için ellerinden geleni yapıyor. Dünyada ve Türkiye'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken günlük olarak vaka ve ölüm sayısı araştırılıyor. Peki, DÜnya ve Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

4 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı.

Tabloya göre, Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

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CORONA VİRÜS TABLOSU

DÜNYADA CORONA VİRÜS SON DURUM NE?

Dünyaya corona virüs vaka sayısı 1 milyon 203 bin 109 olurken, ölü sayısı 64 bin 743 iyileşen sayısı 246 bin 757 kişi oldu.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İstanbul

Vaka sayısı: 12 bin 231

İzmir

Vaka Sayısı: 1.105

Ankara

Vaka sayısı: 860

Konya

Vaka Sayısı: 601

Kocaeli

Vaka Sayısı: 600

Antalya

Vaka Sayısı: 102

Isparta

Vaka Sayısı: 289

Sakarya

Vaka Sayısı: 337

Adana

Vaka Sayısı: 241

Bursa

Vaka Sayısı: 259

Samsun

Vaka Sayısı: 167

Zonguldak

Vaka Sayısı: 197

Kayseri

Vaka Sayısı: 130

Trabzon

Vaka Sayısı: 87

Balıkesir

Vaka Sayısı: 106

Kırklareli

Vaka Sayısı: 49

Edirne

Vaka Sayısı: 91

Tekirdağ

Vaka Sayısı: 121

Düzce

Vaka Sayısı: 32

Çanakkale

Vaka Sayısı: 30

Bolu

Vaka Sayısı: 19

Bilecik

Vaka Sayısı: 16

Eskişehir

Vaka Sayısı: 118

Gaziantep

Vaka Sayısı: 49

Osmaniye

Vaka Sayısı: 47

Nevşehir

Vaka Sayısı: 27

Kütahya

Vaka Sayısı: 5

Çorum

Vaka Sayısı: 35

Sinop

Vaka Sayısı: 35

Kahramanmaraş

Vaka Sayısı: 28

Kastamonu

Vaka Sayısı: 26

Çankırı

Vaka Sayısı: 25

Kırıkkale

Vaka Sayısı: 23

Afyonkarahisar

Vaka Sayısı: 18

Kilis

Vaka Sayısı: 17

Yozgat

Vaka Sayısı: 15

Bartın

Vaka Sayısı: 9

Karabük

Vaka Sayısı: 20

Karaman

Vaka Sayısı: 14

Mersin

Vaka Sayısı: 17

Aksaray

Vaka Sayısı: 5