İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölüm sayısı... Dünya ve Türkiye'de ölü sayısı kaç oldu?
Dünyada ve Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor. Virüsün sona ermesi için tedbirlere her gün bir yenisi eklenirken vatandaşlar kendilerini korumak için büyük çaba sarf ediyor. Günlük olarak corona virüs günlerinde vaka ve ölü sayısı araştırılıyor. Peki, DÜnya ve Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?
Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Bilim insanları bu virüsü alt etmek için ellerinden geleni yapıyor. Dünyada ve Türkiye'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken günlük olarak vaka ve ölüm sayısı araştırılıyor. Peki, DÜnya ve Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?
CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
4 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı.
Tabloya göre, Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.
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CORONA VİRÜS TABLOSU
DÜNYADA CORONA VİRÜS SON DURUM NE?
Dünyaya corona virüs vaka sayısı 1 milyon 203 bin 109 olurken, ölü sayısı 64 bin 743 iyileşen sayısı 246 bin 757 kişi oldu.
İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
Vaka sayısı: 12 bin 231
İzmir
Vaka Sayısı: 1.105
Vaka sayısı: 860
Konya
Vaka Sayısı: 601
Kocaeli
Vaka Sayısı: 600
Antalya
Vaka Sayısı: 102
Isparta
Vaka Sayısı: 289
Sakarya
Vaka Sayısı: 337
Adana
Vaka Sayısı: 241
Bursa
Vaka Sayısı: 259
Samsun
Vaka Sayısı: 167
Zonguldak
Vaka Sayısı: 197
Kayseri
Vaka Sayısı: 130
Trabzon
Vaka Sayısı: 87
Balıkesir
Vaka Sayısı: 106
Kırklareli
Vaka Sayısı: 49
Edirne
Vaka Sayısı: 91
Tekirdağ
Vaka Sayısı: 121
Düzce
Vaka Sayısı: 32
Çanakkale
Vaka Sayısı: 30
Bolu
Vaka Sayısı: 19
Bilecik
Vaka Sayısı: 16
Eskişehir
Vaka Sayısı: 118
Gaziantep
Vaka Sayısı: 49
Osmaniye
Vaka Sayısı: 47
Nevşehir
Vaka Sayısı: 27
Kütahya
Vaka Sayısı: 5
Çorum
Vaka Sayısı: 35
Sinop
Vaka Sayısı: 35
Kahramanmaraş
Vaka Sayısı: 28
Kastamonu
Vaka Sayısı: 26
Çankırı
Vaka Sayısı: 25
Kırıkkale
Vaka Sayısı: 23
Afyonkarahisar
Vaka Sayısı: 18
Kilis
Vaka Sayısı: 17
Yozgat
Vaka Sayısı: 15
Bartın
Vaka Sayısı: 9
Karabük
Vaka Sayısı: 20
Karaman
Vaka Sayısı: 14
Mersin
Vaka Sayısı: 17
Aksaray
Vaka Sayısı: 5