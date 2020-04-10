Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu Ä°ÅŸte il il vaka sayÄ±sÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca gÃ¼nbegÃ¼n corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yor. Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Bakan Koca 10 Nisan corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak. Peki, Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir corona virÃ¼sÃ¼ vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

CORONA VÄ°RÃœSÃœ VAKA VE Ã–LÃœ SAYISI KAÃ‡ OLDU?

CORONA VÄ°RÃœSÃœ VAKA VE Ã–LÃœ SAYISI KAÃ‡ OLDU?

10 Nisan corona virÃ¼sten 98 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 1006 oldu. Toplam vaka sayÄ±sÄ± ise 47 bin 29 oldu.

9 NÄ°SAN'DA SON DURUM NEYDÄ°?

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 9 Nisan tarihli son durumu vatandaÅŸlarla paylaÅŸtÄ±. Toplam Test sayÄ±sÄ± 276 bin 338 oldu. Vaka sayÄ±sÄ± 42 bin 282.

Toplam vefat sayÄ±sÄ± 908, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± bin 552.

Toplam entÃ¼be sayÄ±sÄ± bin 17, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 2 bin 142 oldu.

BugÃ¼nkÃ¼ test sayÄ±sÄ± 28 bin 578, vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 056, vefat sayÄ±sÄ± 96 ve bugÃ¼nkÃ¼ iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 296 oldu.

Â

AVCILAR, ESENYURT, BAHÃ‡ELÄ°EVLER, GÃœNGÃ–REN, ZEYTÄ°NBURNU, BAKIRKÃ–Y...

Milliyet'in haberine gÃ¶re; Esenyurt, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, BaÄŸcÄ±lar, Esenler, BahÃ§elievler, BayrampaÅŸa, BakÄ±rkÃ¶y, Zeytinburnu ve GÃ¼ngÃ¶ren'daki yoÄŸun yerleÅŸim merkezlerinden beslenen koronavirÃ¼s, tarihi yarÄ±madayÄ± da kucaklayÄ±p, BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu ve ÅžiÅŸli Ã¼zerinden RumelihisarÄ±'na kadar kÃ¢bus gibi yayÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°kinci kÃ¶prÃ¼den sonra azalan yapÄ±laÅŸma BoÄŸaz'Ä±n buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalÄ±ÄŸa geÃ§it vermemek iÃ§in direniyor.

Tabii bir de Adalar var. Evet, faytonlar kaldÄ±rÄ±lÄ±nca canhÄ±raÅŸ kalabalÄ±ÄŸÄ±n elini ayaÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmesi Adalar'a bÃ¼yÃ¼k ikramiye olmuÅŸ. Ä°stanbul'un koronavirÃ¼s haritasÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ± iÅŸaret eden renkli noktacÄ±klarÄ±n en az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilÃ§e bu sayede Adalar oldu.

ANKARA'DA 1000 HASTA

BaÅŸkentte 1000'e yakÄ±n COVID-19 hastasÄ± bulunuyor. Ankara'nÄ±n merkez sayÄ±labilecek KÄ±zÄ±lay, Cebeci, Mamak ile Ã‡ankaya'nÄ±n Ã¶zellikle Ã–veÃ§ler ve Oran arasÄ±ndaki bÃ¶lgesinde hasta yoÄŸunluÄŸu bulunsa da, bunlarÄ±n ciddi vaka sayÄ±sÄ± fazla deÄŸil. Buralarda testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ancak fazla ÅŸikÃ¢yeti olmayan ve evde gÃ¶zlem altÄ±nda tutulan kiÅŸiler bulunuyor. KeÃ§iÃ¶ren ve Yenimahalle'de ise hem yoÄŸunluk Ã§ok hem de kritik vaka sayÄ±sÄ± fazla.

Ã‡ankaya'nÄ±n Ã‡ayyolu ve YaÅŸamkent tarafÄ±nda ise yoÄŸunluk yok denecek kadar az. Ankara'nÄ±n merkez ilÃ§elerinde durumu kritik vaka sayÄ±larÄ±, "Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Ã‡ankaya 6, Mamak, 1, KeÃ§iÃ¶ren 5, Sincan 1" olarak biliniyor. AltÄ±ndaÄŸ, Pursaklar ve GÃ¶lbaÅŸÄ±nda ise durumu ciddi vaka sayÄ±sÄ± yok.

KoronavirÃ¼s daÄŸÄ±lÄ±m haritasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluÄŸun Konak ilÃ§esine baÄŸlÄ± MithatpaÅŸa Caddesi ile KarabaÄŸlar ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°hsan Alyanak Mahallesi arasÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¼zelyalÄ±, GÃ¶ztepe, Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve ÃœÃ§kuyular'Ä± kapsayan alanda Ã§ok sayÄ±da koronavirÃ¼s vakasÄ± ve virÃ¼se baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.

KoronavirÃ¼s daÄŸÄ±lÄ±m haritasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluÄŸun Konak ilÃ§esine baÄŸlÄ± MithatpaÅŸa Caddesi ile KarabaÄŸlar ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ä°hsan Alyanak Mahallesi arasÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¼zelyalÄ±, GÃ¶ztepe, Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve ÃœÃ§kuyular'Ä± kapsayan alanda Ã§ok sayÄ±da koronavirÃ¼s vakasÄ± ve virÃ¼se baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.