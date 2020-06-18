İstanbul-Ankara’da maske artık zorunlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası özetle şu açıklamalarda bulundu:



BEKLENEN SINIRDAYIZ: Bu zorunlu dönüşümü ne kadar dikkatli yaparsak, neticeye o kadar kesin ulaşırız. Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde. Büyüklerimizin, sahilde el ele tutuşmayan, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi koruyan beyefendinin, hanımefendinin elinde.



VAKALARIN ŞİDDETİ DÜŞTÜ: Korona hala işbaşında ama hastalık kontrol altında. Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok. Ama vakalarımızın şiddetinin düştüğüne dair verilerimiz var. İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanelerde kalırken şimdi bu süre 2.9 güne düştü. Yoğun bakım 2.7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu. Entübasyonda kalma süresi 1 günden 2.6 güne çıktı. Entübe edilenlerin vefat etme oranı önemli oranda düştü. Entübe edilenlerin yüzde 4’ü, yoğun bakıma girenlerin yüzde 2’si vefat ediyor. Hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmakta. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12.4 ile Gümüşhane. En düşük olduğu il ise yüzde 0.33 ile Kilis.

3 İLE ZORUNLU MASKE ÖNERİSİ: (Maske 81 ile yaygınlaşacak mı?) İl Hıfzıssıhha kurullarımız illerde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. 45 ilde gerekli görüldüğü için maske zorunluluğu kararı alındı. Gerekli olursa diğer illerde de olur. Bunlardan 3 tanesi İstanbul, Ankara ve Bursa için Bilim Kurulu’nun tedbir amaçlı tavsiyesi oldu. İl hıfzıssıhha kurullarımızda da değerlendirilecek, gerekli karar alınmış olacak. Şu dönemde birçok ilimizde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen sağlanmadığını görüyoruz. Sağlanmayan illerimizde ve ortamlarda bu vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz.



SOKAK KISITLAMASI GÜNDEME GELMEDİ: Biz önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu’nda da gündeme gelmedi. Önümüzdeki dönemde bu anlamda sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı.

AŞIDA EYLÜL VE EKİM: Aşı çalışmalarıyla ilgili daha önce bahsetmiştim, TÜBİTAK ve TÜSEB’in desteklediği kimi merkez ve üniversitelerde çalışmaları başlattık. Hayvan çalışmaları da devam ediyor. Klinik safhasına gelmiş değiliz. İki çalışmanın birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. İkisi de iki farklı üniversitemizde olan çalışma.



SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI DOĞRU DEĞİL: (Antikor çalışması) Bu çalışma şu an 153 binin yarısına yakını tamamlandı. Ön bilgileri ise toplumda PCR ile yapılan numune sonuçlarında binde 2-2.5’larda olduğunu görüyoruz. Yani çok yüksek olmadığını görüyoruz. İkinci yaptığımız antikor testi, bağış durumunu bilmek. Bununla ilgili yarısına yakını yapılan çalışmanın şu anda yüzde 1.5’lerin altında olduğunu görüyoruz. Toplumda yaygın bir bağışıklığın olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Sürü bağışıklığı mantığının da bu anlamda doğru olmadığını anlamış oluyoruz.











Bin 429 yeni vaka



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük korona virüs verilerini de paylaştı. Dün 52 bin 901 test yapıldı, bin 429 vaka tespit edildi, 19 kişi vefat etti, bin 261 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 182 bin 727’ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640’a ulaştı. Toplam vefat eden hasta sayısı 4 bin 861 olurken entübe hasta sayısı 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 745 olarak açıklandı.



‘LGS ve YKS için tedbir alınmalı’

Hem LGS hem YKS ile ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi oldu. Bilim Kurulu’nun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu öneriyi paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, sınav giriş ve çıkışların güvenli yapılmasının talimatını vermiş oldular.