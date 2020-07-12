12.07.2020 - 00:48 | | DHA
İstanbul Boğazı'nda corona virüs denetimi! Tekneler tek tek incelendi
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı
Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı. Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.