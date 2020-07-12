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12.07.2020 - 00:48 | | DHA

İstanbul Boğazı'nda corona virüs denetimi! Tekneler tek tek incelendi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazda tekneler üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı

İstanbul Boğazı'nda corona virüs denetimi! Tekneler tek tek incelendi

Yenikapı'dan hareket eden Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri 8, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ise 2 botla denetimlere katıldı. Ekipler, İstanbul Boğazı'nda bulunan teknelerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik kontrol yaptı. Kontrollerde Haliç, Beşiktaş ve Üsküdar açıkları ile sahile yakın yerler denetlendi. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, vatandaşları ve tekne yetkililerini kontrol etti. Teknelerin evrakları incelendi. 

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