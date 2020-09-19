19.09.2020 - 11:04 | | AA
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen "Gotland Sofia" isimli tankerin Kumköy'e emniyetle demirletildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 183 metre boya sahip "Gotland Sofia" isimli tankerin İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kandilli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, tankerin "Kurtarma 5" ve 11 römorkörün müdahalesiyle Kumköy demir sahasına emniyetle demirletildiği kaydedildi.
Emekli Tümamiral Yaycı: Gereği yapılır!Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurgulayan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sürekli savaş ve çatışma söylemleri üzerine politika üreten Yunanistan’a Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni hatırlattı. Türkiye’nin Montrö’ye sadık olduğunu söyleyen Yaycı, “AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde, sözleşmedeki maddeler uygulanırsa boğazdan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz, kılavuzluk zorunlu kılınabilir, gemilerin rotalarını biz belirleriz ve içini kontrol edebiliriz. Ayrıca boğazları kapatabilir, geçişi önleyebiliriz” dedi.