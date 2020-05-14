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14.05.2020 - 08:59 |

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?

Hayat Ev Sığar uygulaması corona virüs sonrası en önemli uygulamalardan biri oldu. Corna virüs tablosu günden güne iyiye giderken harita da güncenlendi. Vatandaşlar 'İstanbul corona virüs risk haritası' araması yaparken 'Hangi ilçeler riski, hangi ilçeler güvenli?' sorusunu soruyor.

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak Türkiye'deki corona virüs tablosunu halkla paylaşırken İstanbul'un corona virüs risk haritası da güncellenmiş vaziyette... Şimdi İstanbul'da yaşayan halk İstanbul corona virüs risk haritasını yayımlayarak 'Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?' diye soruyor.

ADALAR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ARNAVUTKÖY

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

ATAŞEHİR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


AVCILAR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BAĞCILAR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BAHÇELİEVLER

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BAKIRKÖY

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BAŞAKŞEHİR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


BAYRAMPAŞA

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BEŞİKTAŞ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BEYOĞLU

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

BEYKOZ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

ÇATALCA

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ÇEKMEKÖY

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ESENLER

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ESENYURT

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

EYÜP

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


FATİH

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


GAZİOSMANPAŞA

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


GÜNGÖREN

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


KADIKÖY

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


KAĞITHANE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


KARTAL

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


MALTEPE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


PENDİK

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


SANCAKTEPE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


SARIYER

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


SİLİVRİ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


SULTANBEYLİ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


SULTANGAZİ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli



ŞİLE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ŞİŞLİ

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli



ÜSKÜDAR

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli


ÜMRANİYE

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli



ZEYTİNBURNU

İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli

 

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