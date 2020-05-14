İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak Türkiye'deki corona virüs tablosunu halkla paylaşırken İstanbul'un corona virüs risk haritası da güncellenmiş vaziyette... Şimdi İstanbul'da yaşayan halk İstanbul corona virüs risk haritasını yayımlayarak 'Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?' diye soruyor.

ADALAR





ARNAVUTKÖY





ATAŞEHİR





AVCILAR





BAĞCILAR





BAHÇELİEVLER





BAKIRKÖY





BAŞAKŞEHİR







BAYRAMPAŞA





BEŞİKTAŞ





BEYLİKDÜZÜ





BEYOĞLU





BÜYÜKÇEKMECE





BEYKOZ

ÇATALCA





ÇEKMEKÖY





ESENLER





ESENYURT





EYÜP



FATİH





GAZİOSMANPAŞA





GÜNGÖREN





KADIKÖY



KAĞITHANE



KARTAL





KÜÇÜKÇEKMECE



MALTEPE



PENDİK







SANCAKTEPE





SARIYER





SİLİVRİ





SULTANBEYLİ





SULTANGAZİ







ŞİLE



ŞİŞLİ











ÜSKÜDAR







ÜMRANİYE







ZEYTİNBURNU



