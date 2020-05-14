14.05.2020 - 08:59 |
İstanbul corona virüs risk haritası... Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?
Hayat Ev Sığar uygulaması corona virüs sonrası en önemli uygulamalardan biri oldu. Corna virüs tablosu günden güne iyiye giderken harita da güncenlendi. Vatandaşlar 'İstanbul corona virüs risk haritası' araması yaparken 'Hangi ilçeler riski, hangi ilçeler güvenli?' sorusunu soruyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak Türkiye'deki corona virüs tablosunu halkla paylaşırken İstanbul'un corona virüs risk haritası da güncellenmiş vaziyette... Şimdi İstanbul'da yaşayan halk İstanbul corona virüs risk haritasını yayımlayarak 'Hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler güvenli?' diye soruyor.
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
BEYKOZ
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
ZEYTİNBURNU