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16.09.2020 - 18:49 | | İHA

İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dördüncü kez toplanan İl Filyasyon Kurulu'nun, 39 ilçedeki çalışmaları değerlendirdiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon Kurulu olarak 4. kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor." ifadesini kullandı.

"#GüçTedbirde" etiketiyle yapılan paylaşımda, kurul toplantısına ilişkin videoya da yer verildi.

    Manavgat'ta bir okul "Hababam" gibi dersleri açık havada yapıyorAntalya'nın Manavgat ilçesindeki bir ortaokulun 8. sınıf öğrencileri, destekleme ve yetiştirme kursunu okul bahçesinde çam ağaçları arasında kurulan açık sınıfta alıyor.
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